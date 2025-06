Torre del Greco – Successo per l’incontro tra PMI e Start-up promosso da AIRA presso l’incubatore Stecca

Mercoledì 11 giugno 2025 sì è svolto, con la suggestiva cornice del porto di Torre del Greco, l’evento “PMI & START-UP TALK”, promosso dall’ Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA), in collaborazione con l’Incubatore Stecca, l’Incubatore certificato SEI e Banca di Credito Popolare. Un pomeriggio all’insegna del confronto operativo tra imprenditori, startupper e stakeholder del territorio, che ha visto la partecipazione di oltre 30 realtà aziendali tra PMI, Start-up e Società benefit.

L’incontro si è articolato in tre fasi: una sessione di pitch e presentazioni veloci, dove ogni azienda ha esposto le proprie strategie di innovazione e sviluppo, e le criticità avvertite; un momento di matching interattivo, in cui sono emerse numerose idee progettuali e potenziali sinergie; infine, un aperitivo di networking che si è protratto fino a tardi, a testimonianza del grande entusiasmo suscitato dall’evento. Seguiranno, in sede AIRA, le riunioni di approfondimento operativo delle connessioni emerse. Il focus della giornata è stato il “matching problema-innovazione-soluzione”, con l’obiettivo di generare sinergie concrete e immediatamente operative.

Tra le aziende presenti:

Imprese e Start-up dell’ecosistema AIRA:

LUX REALITY S.r.l., DORNICK by WHOLESALEITALIA S.r.l., NHP S.r.l., GOOD’S EYEWEAR S.r.l., NAUTICA SALPA S.r.l., POSTI S.r.l., GROOVE S.r.l., DABLIU S.r.l., GAV PROJECTS S.r.l., ITALIANA MOTORI S.r.l., NEW TRAVEL ART S.r.l., PASTIFICIO CARMIANO S.r.l., SMS ENGINEERING S.r.l., DI SOMMA GROUP S.p.A., MOSTOBENE S.r.l.

Imprese e Start-up dell’ecosistema Stecca:

Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, BASED S.r.l., KOALA S.r.l., LELLO ORLANDO S.r.l., NEXUS TLC S.r.l., EXELING S.r.l., MIOGARAGE S.r.l., FATTUREAUTOMATICHE S.r.l., RDR S.p.A., BRESAM S.r.l., COOP DELANTE, VESUV-IA, BLOOM NATURAL STEAM, NEA, HIPPOCAMPUS, GROOVE S.r.l.

Imprese del circuito BCP (Banca di Credito Popolare):

MALUMA CHARTER di Mario Mastrogiovanni, BRAND BLU S.r.l., MB MOTORS S.r.l., OFFICINA MV S.r.l.s.

Grande apprezzamento è stato espresso da tutti i partecipanti.

Dichiarazioni degli organizzatori

Il Dr. Mario Bowinkel, Presidente dell’Associazione Italiana Rating Advisory (AIRA), nel commentare la piena riuscita dell’iniziativa: “Una giornata di confronto operativo e di vivo entusiasmo, con numerose idee progettuali e potenziali sinergie emerse sin da subito, così credo si possa definire correttamente. Imprenditori e Startupper (i Protagonisti), Advisor e Top Manager (i Coordinatori), in tandem! Sul mare! Un format AIRA, un evento (il secondo del 2025) dinamico e “fuori dagli schemi”, un confronto “easy & smart”! Strategia, Innovazione, Finanza, Sinergia, Opportunità. E per proseguire, un Aperitivo che si è protratto fino a tardi…perché quando si sta bene insieme, l’orologio non serve…”.

Giuliana Esposito, Presidente Incubatore Stecca: “Stecca è l’incubatore del mare, nato e cresciuto nel cuore dell’area vesuviana. Il nostro modello di lavoro parte sempre dalle esigenze delle imprese del territorio, per poi costruire ponti concreti con le proposte innovative che emergono dalle start-up che animano il nostro ecosistema. Eventi come questo rafforzano la nostra missione: creare uno spazio in cui le ambizioni si incontrano e diventano progetti condivisi.”

Vincenzo Vitale, Presidente Incubatore SEI: “Siamo felici di aver contribuito a un evento così significativo per l’ecosistema dell’innovazione. Il confronto diretto tra PMI e Start-up è essenziale per accelerare il trasferimento di conoscenze, valorizzare il capitale umano e favorire la crescita di nuove competenze. Il nostro obiettivo è accompagnare le imprese verso modelli più sostenibili e digitalizzati, mettendo sempre al centro la collaborazione.”

Mauro Ascione, Presidente Banca di Credito Popolare: “La Banca di Credito Popolare è da sempre vicina al tessuto imprenditoriale locale. Questo evento conferma l’importanza di sostenere momenti di dialogo e sinergia tra realtà emergenti e consolidate. La finanza può e deve essere un facilitatore dell’innovazione, offrendo strumenti concreti per tradurre le idee in risultati e sviluppo per il territorio.”

Per ulteriori informazioni e per partecipare ai prossimi incontri, è possibile visitare periodicamente i siti web:

– www.aira-italia.it

– https://stecca.org/

– https://incubatoresei.it/

– https://www.bcp.it/site/home.html