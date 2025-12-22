Torre del Greco – Successo per la prima parte di “Itinerari religiosi natalizi”

Pienone ad ogni serata e sincero entusiasmo tra i tanti presenti. Si è chiusa con un bilancio estremamente positivo la prima parte di “Itinerari religiosi natalizi”, la rassegna pensata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e promossa dall’ufficio cultura del Comune di Torre del Greco (dirigente Gaetano Camarda): dodici appuntamenti tutti programmati all’interno delle chiese cittadine, in grado di unire la buona musica alle melodie tipiche delle feste, in un’atmosfera di divertimento e riflessione.

Promosso e coordinato da Liborio D’Urzo, il progetto si è aperto lo scorso 13 dicembre nella parrocchia della Madonna delle Grazie con “Natale a Napoli, com’era e com’è”, protagonisti Antonello Rondi e Francesco Malapena, che hanno regalato emozioni vissute anche da chi non è riuscito a trovare posto ma ha voluto comunque assistere alla performance artistica all’esterno della chiesa. Martedì 16 dicembre la parrocchia del Preziosissimo Sangue ha ospitato “It’s the most wonderful time of the year”, con l’esibizione di The Blue Gospel Singer. Il 17 è stata la volta della chiesa di Sant’Antonio di Padova, impreziosita dalla voce di Katia Ricciarelli, protagonista di “Racconti e pastorali di Natale”. Giovedì 18 dicembre a Santa Maria di Portosalvo è andato in scena “Allarme nel presepe” di Gianni Rodari, a cura dell’associazione culturale De Bellis; venerdì 19 dicembre “Notti di Natale” alla parrocchia di Santa Maria La Bruna, con Tony Esposito ed Etnica Ditirambo; sabato 20 dicembre alla parrocchia di Santa Maria del Principio “A Maria” con Elisabetta D’Acunzo; domenica 21 la chiesa del Sacro Cuore di Gesù è stato il palcoscenico di “Aspettando il Natale” dell’associazione Amici della Lirica.

Dopo una breve pausa, “Itinerari religiosi natalizi” riprenderà la sera di Santo Stefano (ore 19.30) alla Santissima Annunziata con “Xmas in the world”, portato in scena dall’associazione Magma Ensamble. Lunedì 29 dicembre lo Spirito Santo vedrà la performance dell’Ensemble Neapolis con “Ninna Nanna la nascita del re” (ore 19.30). Il giorno seguente doppio momento: la Madonna del Carmine (19.30) ospiterà “Nascette lu Messia–L’alba del verbo incarnato” dell’associazione culturale Melallucca, con la partecipazione di Giovanni Mauriello, mentre alle 20.30 la chiesa del’ Santissimo Sacramento e di San Michele Arcangelo sarà lo scenario di “Al silenzio del mondo-Suoni, canti e parole per il tempo del Natale” dell’associazione culturale Ghenearte, con Antonella Morea per la regia di Gigi Di Luca. Chiusura il 5 gennaio alle ore 19.30 alla basilica di Santa Croce con l’associazione Amici della musica che presenterà “Natale in musica”.

“Il consenso e l’affetto che ci ha tributato il pubblico – afferma Liborio D’Urzo, coordinatore del progetto – ci ripagano degli sforzi compiuti per organizzare un programma che fosse in grado di accontentare i gusti e le esigenze di quanti più soggetti. In più di una circostanza il calore della gente, che ha gremito le chiese ben oltre il numero di posti a sedere disponibili, ha accompagnato gli artisti e l’intera macchina organizzativa. Siamo convinti che analoghi riscontri sapranno registrare anche gli ultimi appuntamenti ancora in programma”.