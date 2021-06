Torre del Greco – Stupro 18enne, Mennella: “Occorre reagire, continueremo a lavorare sul piano culturale contro la violenza sulle donne”

“Ciò che è accaduto è molto grave ed esprimo solidarietà e vicinanza alla ragazza di 18 anni stuprata nel parcheggio della SS.Trinità”.

Cosi dichiara Iolanda Mennella, delegata alle pari opportunità del Comune di Torre del Greco.

“Ho fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine – continua Mennella – ma fatti come questi, dimostrano che non bastano solo le leggi, pur importanti e all’avanguardia, e le risposte punitive, che devono assicurare in maniera certa i rei alla giustizia. Non basta solo condannare e indignarsi. Non si può abbassare la guardia”.

“Occorre reagire – conclude Mennella – noi continueremo a lavorare sul piano culturale contro la violenza sulle donne, nelle scuole e con i ragazzi, così’ come abbiamo fatto finora. Perché ciò che ha denunciato questa ragazza conferma che bisogna smontare gli stereotipi, capovolgere le relazioni tra uomini e donne e scrivere una nuova grammatica dei sentimenti, in grado di comprendere cosa significhi volersi bene, costruire relazioni nuove tra donne e uomini, incentrate innanzitutto sul rispetto dell’altro”.