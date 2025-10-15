Torre del Greco – “Storie dall’Ottava Torre”: ecco il nuovo progetto promosso dal Forum dei Giovani

Raccontare Torre del Greco attraverso le voci di chi la vive, le immagini del passato e i ricordi che ancora la attraversano. È questa l’anima di “Storie dall’Ottava Torre”, il nuovo progetto promosso dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, in collaborazione con Ianua Australis e Pro Loco, con l’obiettivo di custodire e valorizzare la memoria storica della città. L’iniziativa nasce dal desiderio di recuperare le testimonianze di chi ha contribuito, in modi diversi, alla crescita culturale e sociale della comunità torrese, trasformandole in racconti e materiali multimediali capaci di ispirare le nuove generazioni. Il progetto si inserisce tra le finalità previste dal regolamento dell’ente di rappresentanza giovanile torrese, che promuove percorsi di partecipazione e cittadinanza attiva anche attraverso la cultura e la tradizione. “Storie dall’Ottava Torre” si pone, infatti, come un laboratorio permanente di ricerca e narrazione, aperto non solo ai giovani ma a tutti i cittadini che desiderano condividere esperienze, foto, documenti e aneddoti legati alla storia della città. Il primo appuntamento si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 18:30, presso l’aula consiliare di Palazzo Baronale, con la proiezione del documentario “All The Little Things”, un’opera nata nell’ambito di un progetto europeo a cui ha partecipato anche un giovane torrese. Una conferenza che sarà impreziosita dall’intervento di Angelo Di Ruocco, presidente della Pro Loco Torre del Greco. Il documentario, che indaga il valore delle piccole storie personali nella costruzione della memoria collettiva, rappresenta un ideale punto di partenza per riflettere sul legame tra identità locale e memoria condivisa. Il progetto proseguirà con due workshop pubblici: il primo dedicato alla raccolta di materiali, cimeli e testimonianze dei cittadini; il secondo all’elaborazione di questi contenuti in forme creative e digitali — cortometraggi, articoli, podcast e mostre virtuali — che saranno successivamente diffusi sui canali ufficiali del Forum. Un’occasione concreta per riscoprire e rivivere la storia di Torre del Greco. L’obiettivo è quello di dare nuova vita ai racconti del passato, rendendoli accessibili alle giovani generazioni e al pubblico online. «Sono contento di poter finalmente restituire qualcosa alla mia comunità dopo tante attività svolte all’estero e riflessioni sui bisogni della nostra città. Credo fortemente negli impatti positivi che questo progetto potrà avere» – sottolinea Elio Scognamiglio, coordinatore del progetto e membro dell’Associazione Ianua Australis «Raccogliere le memorie storiche della città significa valorizzare l’identità torrese e costruire ponti tra generazioni. Analizzare e custodire le storie di chi ci ha preceduti è un gesto di cultura e responsabilità collettiva» – commenta l’ufficio di presidenza del Forum guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.