Torre del Greco – Stop alla De Nicola-Sasso: ecco le classi coinvolte

Si comunica che, alla luce delle linee guida di prevenzione della diffusione epidemiologica dovuta a Covid-19 e delle indicazioni fornite dall’UOPC nella persona del Dr. V. Sportiello, è sospesa temporaneamente la frequenza scolastica delle classi

1E-2E-3E-1F-2F

Il provvedimento è disposto a seguito di accertata positività al COVID-19, avvenuta in data 12/10/2020 e comunicata in data odierna, di docente assegnato alle classi in oggetto e in servizio fino al 7 ottobre 2020.

Nel frattempo che la competente ASL dia disposizioni sul prosieguo delle operazioni che verranno tempestivamente comunicate, l’istituto ha disposto una sanificazione delle aule interessate dal caso.

Il presente avviso ha validità fino a comunicazione contraria. La didattica proseguirà, temporaneamente, a distanza in maniera asincrona mediante le piattaforme in uso (Nuvola e Classeroom)