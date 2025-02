Torre del Greco – Stop ai reflui a mare entro il 2025

Incontro con Gori: via ai lavori a mare, Villa Inglese collettata già in primavera

Imminente partenza dei lavori per la realizzazione della condotta sottomarina che permetterà il collettamento delle acque reflue cittadine a Foce Sarno, prima parte della città già collegata all’impianto di depurazione entro la prossima primavera e chiusura di tutti gli interventi per la fine del 2025. Sono i temi trattati oggi, giovedì 6 febbraio, nel corso di un incontro promosso dal sindaco Luigi Mennella con i vertici della Gori (soggetto responsabile dell’attuazione delle opere finanziate dalla Regione Campania), la ditta incaricata degli interventi a mare e i rappresentanti della Capitaneria di porto. Ha partecipato ai lavori anche la vicepresidente del consiglio regionale, Loredana Raia.

A rappresentare l’importanza degli interventi in corso di realizzazione e di quelli che a breve interesseranno Torre del Greco e la vicina Torre Annunziata, è stato il primo cittadino: “Siamo vicini alla chiusura di lavori che sono destinati a cambiare la città e in particolare la qualità delle nostre acque marine – ha spiegato Luigi Mennella – Già i lavori di collettamento dei reflui della vicina Ercolano all’impianto di San Giovanni a Teduccio, hanno prodotto benefici importanti, tanto da permettere – dati Arpac alla mano – di vedere assegnate spesso ai rilievi effettuati lungo la nostra costa valutazioni eccellenti e buone. Siamo dunque certi che ulteriore, se non maggiore, giovamento trarrà il nostro mare dal collettamento dell’intera città a Foce Sarno”.

Un’operazione destinata a compiersi in due momenti, come hanno spiegato i tecnici della Gori, guidati dall’amministratore delegato Vittorio Cuciniello, coadiuvati a loro volta dall’impresa che per conto dell’Ati che si è aggiudicata l’esecuzione dei lavori si occuperà dalla realizzazione e della posa della condotta sottomarina, necessaria per collegare i due punti dove insistono i depuratori cittadini (San Giuseppe alle Paludi e viale Europa) e di qui all’impianto di Castellammare di Stabia.