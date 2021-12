Torre del Greco – Stop ai botti di Capodanno, ecco l’ordinanza

In considerazione del fatto che con l’approssimarsi della fine dell’anno la città diventa teatro, in molti quartieri, di accensione – a volte selvaggia ed incontrollata – di petardi, moretti ed artifici similari, oltre che di fuochi pirotecnici di libera vendita, la cui capacità esplodente rischia di procurare anche danni gravi ad a persone e ad animali di affezione, l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario vietare tale pratica nelle aree pubbliche, ad uso pubblico, soprattutto nel periodo immediatamente precedente il Capodanno.

Firmata, pertanto, dal sindaco Giovanni Palomba relativa ordinanza di divieto assoluto dalle ore 18.00 del 30 Dicembre 2021 alle ore 07.00 del 01 Gennaio 2022 – ai detentori di materiale pirotecnico non titolari di licenza di cui all’art. 57 del TULPS, né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche – di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, né in luoghi privati da cui possano essere raggiunti luoghi pubblici.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall’atto amministrativo, è raccomandato a tutti i cittadini che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, vedute prospicienti la pubblica via e le aree pubbliche, di limitarne l’uso per motivi precauzionali e di sicurezza; raccomandato, altresì, ai genitori di minori di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, e, di evitare che i minori raccolgano eventuale materiale inesploso.

“E’ necessario – le parole del primo cittadino – un senso di responsabilità collettiva per evitare, come purtroppo sovente accade, che un momento di festa e di gioia da vivere e condividere con i propri cari e nelle proprie famiglie, possa trasformarsi in vere e proprie tragedie. Faccio appello a tutti i cittadini torresi, che facciano prevalere il buon senso nel rispetto dell’integrità e della sicurezza personale e della comunità tutta”.