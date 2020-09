Torre del Greco – Stadio Liguori, ecco la relazione del dirigente Lavori Pubblici del comune

Riceviamo e pubblichiamo la relazione dell’ingegnere D’Angelo, dirigente Lavori Pubblici del Comune di Torre del Greco:

In data 19/08/2020 è pervenuta la certificazione Fifa Quality Pro relativa al manto erboso artificiale, ultimo documento richiesto da parte della Commissione Impianti Sportivi della Lega Italiana Calcio Professionistico ai fini dell’assenso, trasmesso dalla FIGC in data 31/08/2020, all’utilizzo dell’impianto sportivo A. Liguori per la disputa dei campionati di calcio Lega Pro. Si ritiene doveroso, pertanto, rimettere la presente relazione sulle attività poste in essere dagli uffici diretti dallo scrivente, afferenti l’impianto in oggetto, già peraltro note e puntualmente condivise con l’Assessore ai LL.PP. uscente, la quale pure ha relazionato in merito.

I pertinenti interventi sono stati definiti in conformità alle indicazioni dell’A.R.U., per le Universiadi 2019, e della Lega Pro, come da Regolamento infrastrutturale e da pertinenti indicazioni fornite dalla Commissione Sicurezza e Controllo – Commissione Impianti Sportivi della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) – con note prot. nr. 161/19 del 07/03/2019 e prot. n. 693/20 del 19/06/2020, nonché dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. La complessa articolazione degli interventi che hanno interessato l’impianto, il quale, per la prima volta dalla sua realizzazione, dispone oggi di certificazione di agibilità, ha richiesto un considerevole impegno finanziario, che si sintetizza nel prospetto di seguito riportato:

Interventi di “Miglioramento funzionale dell’impianto sportivo “Stadio Amerigo Liguori” – XXX Universiadi”, importo complessivo €. 507.410,79, fondi comunitari (Universiadi), ed €. 34.307,01 con fondi comunali di cui fondi comunitari (ARU): €. 507.410,79;

Lavori di “Riqualificazione del manto erboso artificiale dello Stadio A. Liguori”, importo complessivo €. 506.499,52, anticipate con fondi comunali di cui fondi comunitari (PICS): €. 447.951,80;

Lavori di “Adeguamento degli impianti elettrici e di illuminazione dell’impianto sportivo A. Liguori”, importo complessivo €. 400.000,00, anticipate con di cui fondi comunitari (PICS): €. 272.983,31;

Fornitura in opera di sediolini presso l’impianto sportivo A. Liguori”, importo complessivo €. 60.000,00, anticipate con fondi comunali di cui fondi comunitari (Regione da residui ARU): €. 60.000,00;

Opere manutentive generali (tribuna in c.a., copertura, piazzali, impianti, cancelli), importo complessivo stimato €. 140.000,00, fondi comunali;

Servizi professionali (progettazione, antincendio , verifiche di terra, ecc.), importo complessivo €. 33.300,00, fondi comunali.

Totale investimento: €. 1.647.210,31, di cui ammessi a finanziamento: €. 1.288.345,9 (78,21%).

Il precedente resoconto mostra l’impegno dell’Amministrazione nel provvedere con la massima sollecitudine alla realizzazione degli interventi – in termini compatibili con quelli indicati dalla Lega Pro – spesso anticipando con proprie risorse i fondi occorrenti. Tali priorità non hanno comunque esonerato dai doveri di una corretta e sana gestione delle risorse comunali, che ha al contempo richiesto e conseguito l’accesso alle diverse fonti di finanziamento sopra riportate, fino ad una concorrenza complessiva di poco inferiore all’80% delle risorse complessive investite.

Analogamente, sotto il profilo gestionale degli interventi, si è posta l’attenzione alla celere realizzazione degli stessi senza interrompere, come invece di consueto accade in altre realtà per analoghi interventi di ammodernamento, le attività svolte: gli interventi indicati sono stati pertanto realizzati, con la collaborazione e l’impegno dei tecnici dell’Ente e delle società appaltatrici, attraverso consegne parziali dei cantieri e piani di sicurezza specifici. Ciò ha consentito anche la disputa degli incontri di campionato dell’ultima stagione e lo svolgimento delle attività del soggetto gestore. I tempi di conclusione delle attività utili a consentire la rispondenza dell’impianto Liguori ai criteri infrastrutturali della Lega Pro sono pari a 532 giorni (dal 07.03.2019 – data del primo parere da parte dei rappresentanti della Lega PRO – al 19.08.2020 – data del rilascio della certificazione Fifa Quality Pro).

In tale periodo – nel quale sono inclusi il blocco totale delle attività dovuto al lockdown per la emergenza Covid ed il periodo di sequestro della tribuna in c.a. (dal 30.04.2019 al 16.01.2020 avvenuto, corre l’obbligo di ricordarlo, per motivi non dipendenti da questa Amministrazione) – si sono susseguiti 76 (settantasei) atti a rilevanza esterna, tra deliberazioni di Giunta Municipale e Consiglio, variazioni di bilancio, procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture, pareri, autorizzazioni, determinazioni dirigenziali: mediamente uno ogni 7 giorni.

Alcune attività necessarie, quali la progettazione di dettaglio del sistema di illuminazione e la successiva installazione, la videosorveglianza, i sediolini si sono pertanto rese possibili solo successivamente al dissequestro della tribuna (16.01.2020), ed hanno avuto una durata pari al periodo residuo del lockdown per l’emergenza Covid. Ciò nonostante, tutte le attività di competenza dell’ufficio sono state ultimate nei termini indicati dalla Lega Pro ai fini della iscrizione al prossimo campionato di calcio.

Riguardo alla certificazione Fifa Quality Pro corre l’obbligo rammentare che con deliberazione di C.C. n. 152 del 30.10.2019 è stato approvato l’atto ad oggetto “Deliberazione di G.C. N. 417 del 23.10.2019: concessione in uso dello Stadio Comunale “A. Liguori” all’’Associazione Sportiva Dilettantistica Turris Calcio – approvazione schema di convenzione” – emendata”.

La convenzione in oggetto, redatta e sottoscritta con il soggetto gestore dell’impianto a cura del competente ufficio Sport, disciplinava – fino al mese di giugno u.s. scrivente – le reciproche competenze. L’art. 13 della predetta convenzione – Obblighi del concessionario – oltre agli oneri di manutenzione ordinaria all’art. 13.6 testualmente disponeva “Il Concessionario assume a suo carico l’onere di acquisire le autorizzazioni ed omologazioni che occorrono per godere delle facoltà derivanti dalla presente convenzione, ferme quelle di spettanza del Concedente per garantire l’uso del bene”. Quelle di spettanza dell’Ente sono esplicitamente riportate all’art. 14 : l’art. 14.4 testualmente recita “Il Comune, per il tramite dell’Ufficio tecnico comunale, garantisce – estendendo tale garanzia all’intera durata della presente convenzione – che l’impianto, così come concesso in uso, è idoneo alla sua destinazione ed in regola con la normativa che disciplina gli impianti ove debbano svolgersi pubblici spettacoli, assumendo su di sé l’onere per l’adeguamento dell’impianto a detta normativa secondo le prescrizioni della competente Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli, ivi compresi oneri e prescrizioni attinenti la fruizione dell’impianto. Le presenti certificazioni sono a carico dell’ufficio tecnico comunale. Sono, invece, a carico del Concessionario gli oneri derivanti dall’adeguamento alle normative dettate da organismi sportivi”.

In merito, con nota trasmessa a mezzo PEC dal responsabile del competente ufficio in data 04.03.2020, si evidenziavano al concessionario gli obblighi di cui all’art. 13 della convenzione, ricevendo, in pari data, riscontro negativo. Per quanto sopra, in data 26.05.2020, e pertanto ancor prima del comunicato FIGC del 8 giugno 2020 con il quale è stata disposta la promozione della società Turris al campionato di serie C, lo scrivente ha richiesto un nuovo sopralluogo da parte della Commissione Sicurezza e Controllo della Lega Pro, al fine di verificare lo stato delle lavorazioni poste in essere, quelle da completare e conoscere la scadenza dei relativi termini di adempimento. Tale sopralluogo è stato reso possibile solo in data 12 giugno u.s. (dopo la riapertura tra le regioni – 3 giugno u.s.) ed è sfociato nella nuova relazione della Lega Pro prot. n. 693/20 del 19.06.2020; tale relazione indica i criteri necessari, distinguendo tra quelli immediatamente vincolanti – per i quali a tale data la Lega Pro non aveva ancora disposto i termini che difatti non sono riportati nella relazione – ai fini della iscrizione e quelli di tipo B, per i quali è concesso alla società l’adeguamento entro il 01-02-2021. I termini di scadenza sono stati infine pubblicati solo con Comunicato Ufficiale Lega Pro N. 282/L del 27.06.2020: questo ufficio, vista la prossimità della scadenza della convenzione in essere con il soggetto gestore e l’ufficializzazione della promozione, aveva provveduto autonomamente ed anticipatamente – giusto atto determinativo del 23.06.2020 – all’affidamento dell’incarico per l’ottenimento della certificazione Fifa Quality Pro. Si rileva peraltro la opportunità di rammentare, in merito, che in sede di verifica e sondaggi in loco ai fini del rilascio della certificazione si è avuto modo di riscontrare la inesistenza di un contratto di manutenzione del nuovo manto erboso, obbligatorio per la Lega Pro e stabilito anche dalla convenzione su citata. Con gli interventi effettuati, l’Ente ha ottemperato a tutti i criteri, anche quelli di tipo B, per i quali, come sopra riportato, la lega ha disposto termini differenti e maggiori (febbraio 2021); residuano unicamente alcune lavorazioni di dettaglio, in particolare riguardanti la corretta installazione di alcuni sediolini – criterio di tipo B -, con i relativi provvedimenti consequenziali. Ciò nonostante, pur avendo gli uffici diretti dallo scrivente adempiuto a tutti gli obblighi e doveri di propria competenza, lo scrivente non ha esitato – a fronte delle contestazioni mosse all’Amministrazione riguardanti la mancata presentazione della certificazione FQP – a manifestare al sig. Sindaco la propria disponibilità a rassegnare il proprio incarico, immediatamente rigettata dallo stesso. Con la presente si auspica di aver reso chiaramente e definitivamente intellegibile l’operato dell’ufficio e dell’Ente, anche alla luce delle ultime dichiarazioni rinvenute a mezzo stampa che palesano l’erronea interpretazione della vicenda.”