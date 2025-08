Torre del Greco – Stadio e albergo nel nuovo progetto della Cittadella dello sport

Uno stadio da 7.000 posti a sedere e un albergo con 120 camere: si amplia il progetto della Cittadella dello sport, il complesso polifunzionale destinato a sorgere nella zona di viale Europa e del quale fanno parte anche palazzetto e piscina comunale, gli impianti in corso di realizzazione nelle aree del terzo tronco Litoranea.

La prima idea progettuale, con tanto di render, è stata presentata questa mattina, lunedì 4 agosto, nel corso di una conferenza alla quale hanno partecipato tra gli altri il sindaco Luigi Mennella, il vicesindaco e titolare della delega ai lavori pubblici Michele Polese, i consiglieri regionali Mario Casillo e Loredana Raia, il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, la consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione, il dirigente Antonio Sarnello e il rup Antimo Di Donato. Una idea che, come è stato sottolineato nel corso della mattinata, sarà ripresa nell’aggiornamento del documento progettuale, che sarà oggetto di una specifica delibera che sarà portata all’attenzione della prossima seduta di giunta, in programma mercoledì 6 agosto.

“Come esecutivo – ha spiegato il sindaco – abbiamo presentato una richiesta di finanziamento di 10 milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione del primo lotto, concernente il rettangolo di gioco e la tribuna. Ma il progetto nel suo complesso prevede la realizzazione di strutture modulari che possano arrivare ad ospitare 7.000 spettatori, un numero idoneo a poter pensare di far giocare anche partite di serie B. Inoltre, è stata prevista la possibilità di realizzare un albergo da 120 camere, che consentirebbe di aprire prospettive nuove legate all’utilizzo complessivo dell’intera cittadella. Anche per questo, siamo aperti ad imprenditori che vogliono pensare di investire i loro fondi in questo programma e che possono essere interessati ad imbastire con l’ente un discorso di partenariato legato alla realizzazione e alla gestione delle strutture”.

Nello specifico, per ciò che riguarda lo stadio, il progetto prevede la realizzazione dell’impianto pensato per essere il fulcro dell’intera cittadella. Previsto un terreno di gioco in erba sintetica delle dimensioni regolamentari (105 x 68 metri), con una capienza di 7.000 spettatori, tutti con sedute individuali. Per ciò che concerne le luci artificiali, previsto un illuminamento verticale medio di almeno 1.200 lux in direzione delle telecamere fisse e 800 lux nelle altre direzioni. La struttura includerà una tribuna stampa coperta con trenta postazioni, una sala per giornalisti e fotografi, la mixed zone, studi televisivi e una sala conferenze. Prevista anche una tribuna autorità-d’onore con almeno 50 posti e parcheggi riservati.

La struttura ricettiva sarà invece formata da un edificio turistico-ricettivo adiacente allo stadio. Quest’albergo, che sarà grande circa 1.000 metri quadrati, realizzato su più livelli, avrà un accesso indipendente e comprenderà: 120 camere, ristorante, bar, sala conferenze, palestra, hall e servizi.