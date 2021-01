Torre del Greco – Sta per giungere a conclusione la sitcom natalizia “Vacanze di Natale 2020”

Sta per giungere a conclusione la sitcom natalizia “Vacanze di Natale 2020”, il format televisivo nato da un’idea di un gruppo di giovani artisti, con la regia e conduzione del già noto Ralph Pollastro, proposto all’Amministrazione comunale di Torre del Greco dall’Associazione “Zebby Animation” ed inserito nel cartellone degli eventi che si sono svolti durante le festività natalizie, nel pieno rispetto delle prescrizioni governative finalizzate al contenimento dell’epidemia da COVID-19.

Articolato in 20 puntate, con previsione di interazione del pubblico, la sitcom è ambientate tra le vie della città del corallo ed ha riscosso un successo ben superiore alle più favorevoli previsioni, catturando l’interesse di tanti cittadini attraverso gag comiche, laboratori di creatività, esibizione di ballerini e cantanti, senza trascurare per questo, la cultura e l’ingegno espressi mediante gli aneddoti narrati – riuscendo, così, a catturare tutte le fasce di pubblico, dai più adulti a i più giovani.

Apprezzata, inoltre, la partecipazione straordinaria di artisti nazionali come Ciro Villani, Salvatore Gisonna, Lello Musella, il duo comico Laurato – Miele, Bonsai e tanti altri provenienti da trasmissioni celebri come “Made in Sud”, oltre alla simpatia di Antonio Manganiello, con il proprio bagaglio di esperienze da Radio Kiss Kiss. .

Il programma, in onda tutti i giorni alle ore 16.15 su Piuenne (canale 17 del digitale terrestre) continuerà sino al prossimo 9 gennaio ed è visibile anche sulla pagina Facebook del Comune di Torre del Greco.