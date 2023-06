Torre del Greco – Sportiva-mente, via agli oratori estivi per i ragazzi meno fortunati

Entra nella fase estiva “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati”, il progetto promosso in qualità di ente capofila dall’associazione Ro.Di. Danza Asd e Culturale, affiliata ad Opes, e finanziato da Sport e Salute Spa nell’ambito del bando “Sport di tutti-Quartieri 2021”. E lo fa attivando due oratori destinati ad ospitare decine di bambini della zona periferica della città di Torre del Greco. Si parte il prossimo 26 giugno presso le parrocchie di San Vincenzo a Postiglione e Preziosissimo Sangue, chiese che dopo avere concesso i loro locali per lo svolgimento delle diverse attività che si stanno susseguendo da inizio anno, hanno deciso di mettere a disposizione dei bambini e dei ragazzi che parteciperanno agli oratori estivi le loro aree fino al prossimo 16 luglio, quando cioè queste specifiche iniziative in calendario saranno ultimate.

Un’occasione, quella legata all’avvio degli oratori, che permette ai promotori del progetto – che mette insieme quindici diverse realtà impegnate a favorire la partecipazione alle varie manifestazioni di quasi 600 soggetti appartenenti alle cosiddette categorie fragili – di tracciare un primo bilancio di quelle che sono le attività sin qui svolte. Stando ai dati forniti dagli organizzatori, infatti, il progetto “Sportiva-mente: viaggio di inclusione tra i quartieri ritrovati” può contare su un totale di 66 settimane di iniziative, con 251 persone già iscritte e con le presenze totali stimate che a conclusione dell’evento toccheranno quota 586. Già 28 sono invece i corsi attivati solo fino allo scorso mese maggio.

Numeri importanti, che stanno a testimoniare il successo dell’iniziativa che vede coinvolti a vario titolo Ro.Di. Danza Asd e Culturale (ente capofila), Terza Giovinezza, Chiamami per nome, parrocchia Preziosissimo Sangue, associazione Preziosissimo Sangue, parrocchia San Vincenzo a Postiglione, Oratorio San Vincenzo a Postiglione, C&G Oliviero, Aps Ginnastica e Arti Marziali, istituto comprensivo Giacomo Leopardi, Emergency Life Torre, associazione Oltre al cuore, associazione culturale Magma, associazione Solo Donne Rosanna, I-Respect org.