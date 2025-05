Torre del Greco – Sportello comunale “Sviluppo impresa, io resto al sud”: approvata la delibera

Uno sportello comunale per l’erogazione gratuita di servizi di consulenza e assistenza in favore dei potenziali beneficiari della misura “Resto al sud”. È quello destinato a nascere negli uffici dell’ente a seguito di una specifica delibera approvata dalla giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Nell’atto licenziato dall’esecutivo di Torre del Greco viene infatti specificato come “l’amministrazione intende rafforzare il tessuto produttivo e imprenditoriale della città fornendo, ai giovani e meno giovani, l’opportunità di avviare o sviluppare una nuova attività produttiva”.

Tutto parte dalla misura nazionale “Resto al Sud”, che mira “a sostenere – come viene spiegato nella delibera firmata dagli assessori ai beni comuni e partecipazione Laura Vitiello e alle attività produttive Salvatore Piro – a sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero-professionali in forma societaria o individuale nelle regioni del Mezzogiorno”. In tale ottica, l’amministrazione “ha deciso di avviare concrete iniziative al fine di promuovere la diffusione delle opportunità di agevolazioni economiche messe a disposizione per la creazione e lo sviluppo di imprese localizzate sul territorio comunale”, in particolare per “informare e supportare quanto più possibile i cittadini sulle opportunità di finanziamento per l’avvio e lo sviluppo di attività d’impresa a loro riservate dalla misura Resto al Sud”.

La delibera demanda l’ufficio preposto affinché si proceda “all’accreditamento dell’ente presso Invitalia per la fornitura di servizi di consulenza ed assistenza gratuita in riferimento alla misura incentivante”; e “per provvedere all’attivazione dello sportello comunale per l’erogazione gratuita di servizi di consulenza e assistenza in favore dei potenziali beneficiari, da prestare nelle varie fasi di sviluppo progettuale (supporto alla predisposizione/presentazione del progetto, alle diverse fasi propedeutiche al perfezionamento del provvedimento di concessione delle agevolazioni e alla presentazione degli stati di avanzamento progettuali)”.

“Si tratta – afferma l’assessore Laura Vitiello – di una grande opportunità per i nostri concittadini in cerca di lavoro, a cui sarà fornito supporto circa le opportunità di finanziamento per l’avvio e lo sviluppo delle attività di impresa relative alla misura Resto al sud. Uno sportello dedicato che sarà messo a disposizione dall’amministrazione in maniera totalmente gratuita, al fine di sostenere quanti vogliono fare impresa restando appunto al sud”.