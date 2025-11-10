Torre del Greco – Sport senza barriere, successo per l’evento alla tensostruttura La Salle

Sabato otto novembre, presso la tensostruttura La Salle, si è vissuta una giornata speciale: sport, amicizia e divertimento per tutti. Una giornata dedicata alla condivisione, al rispetto e all’inclusione.

Una giornata dedicata alla condivisione, al rispetto e all’inclusione grazie al basket: è il messaggio venuto fuori grazie all’iniziativa promossa da ‘Sud Basket’ in collaborazione con le associazioni cittadine ‘Oltre l’arcobaleno’, ‘Dimensione Azzurra’ e ‘Disabilmente mamme’.

Presenti all’evento il sindaco Luigi Mennella e alla consigliera delegata allo sport Valeria Ascione.