Torre del Greco – Spiagge libere, pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi di vigilanza, pulizia e sanificazione

Il Comune di Torre del Greco intende procedere, mediante la presente manifestazione di interesse con contestuale confronto competitivo, all’affidamento fino al 31.07.2020, salvo eventuali proroghe da parte della Regione Campania, in gestione del servizio di vigilanza, pulizia e sanificazione, controllo delle misure di distanziamento e quant’altro previsto nel “PIANO COMUNALE PER RENDERE POSSIBILE LA FRUIZIONE DELLE AREE LIBERE BALNEABILI, IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO SPIAGGE LIBERE DEL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-DIFFUSIONE SARS-COV-2 PER ATTIVITÀ RICREATIVE DI BALNEAZIONE E IN SPIAGGIA” ALLEGATO ALLA ORDINANZA REGIONALE N. 50 DEL 22.05.2020”. Di seguito il bando completo e i modelli per poter partecipare.

All_B_Modello offerta

All_A_Istanza manif. d’interesse REV

Avviso Pubblico Spiagge Libere