Torre del Greco – Sostegno e valorizzazione attività socio-educative a favore dei minori: c’è l’avviso pubblico

Sostegno e valorizzazione delle attività socio-educative a favore dei minori: c’è l’avviso pubblico. È quello voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e nato dal lavoro sinergico con l’assessore alle politiche sociali Mariateresa Sorrentino, il dirigente Gennaro Russo e gli uffici preposti. Tutto parte dal decreto legge “Istituzioni di un fondo per le attività socio-educative a favore dei minori e proroga di termini in materia di lavoro agile” che ha portato il ministro per la famiglia, di concerto col ministro dell’economia, a procedere al riparto ai Comuni delle specifiche risorse.

A tal fine l’amministrazione, come si legge nell’avviso pubblico presente anche nella home-page del sito istituzionale (www.comune.torredelgreco.na.it) , ha stabilito che l’iniziativa sia finalizzata “a promuovere l’attivazione e la realizzazione di iniziative/azioni aventi funzione educativa e ricreativa, destinate ai minori ed organizzate da parte di enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica presenti nel Comune di Torre Del Greco” specificando che i contributi “sono volti a sostenere azioni a favore dei minori attraverso interventi che mirano alla realizzazione o implementazione di servizi educativi per l’infanzia”.

Nello specifico, le azioni a favore dei minori da programmare sono attività ludico-ricreative; di sostegno scolastico; laboratoriali; sportive; ogni altro servizio socio-educativo territoriale con funzione educativa e ricreativa destinato alle attività dei minori. Le attività progettuali dovranno terminare entro il prossimo 31 dicembre. Per ciascuna domanda il contributo massimo concedibile è pari a 7.500 euro (nei limiti delle risorse disponibili, che sono pari a 95.263,17 euro).

Per presentare richiesta c’è tempo fino al 27 ottobre (ore 12). “La domanda – viene evidenziato nell’avviso pubblico – dovrà essere inviata o a mezzo posta elettronica certificata (protocollo.torredelgreco@asmepec.it) o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo, via generale Carlo Alberto Dalla Chiesa (presso palazzo La Salle)” e dovrà riportare la dicitura: “Sostegno e valorizzazione delle attività socio-educative a favore dei minori”. Modalità e documenti da allegare sono presenti nell’avviso firmato dal dirigente Gennaro Russo.