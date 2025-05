Torre del Greco – Sorpreso con la droga, in manette un 33enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne torrese con precedenti di polizia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marconi, hanno notato il 33enne e lo hanno controllato trovandolo in possesso di una stecca di hashish e un involucro di marijuana; inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto 10 panetti di hashish per un peso complessivo di oltre un Kg e due involucri di mariujana per un peso complessivo di circa 110 gr.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.