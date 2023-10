Torre del Greco- Sorpresi in casa con la droga: arrestato un 40enne e denunciata una donna

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in una via del centro cittadino di Torre del Greco un via vai di persone entrare ed uscire dall’appartamento di un uomo.

L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare nello specifico un terrazzo dove queste persone si recavano; pertanto, hanno effettuato un controllo dell’abitazione dove hanno sorpreso il predetto ed una donna ed hanno rinvenuto, nella cucina, un busta contenente circa 5 grammi di cocaina, un cellulare, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1655 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, un 40enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre la donna, identificata per una 38enne, anch’ella di Torre del Greco, è stata denunciata per lo stesso reato.