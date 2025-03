Torre del Greco – Sorpresa con la droga: arrestata 41enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente una 41enne di Torre del Greco.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una donna, in via Ignazio Sorrentino, dove hanno rinvenuto, ben occultati, un involucro di hashish del peso di 11 grammi circa e un bilancino di precisione.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.