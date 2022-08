Torre del Greco – Soccorso natante in difficoltà nella zona “Punta Quattro Venti”

Prosegue, senza sosta, nelle acque del Compartimento marittimo di Torre del Greco, l’operazione “Mare Sicuro 2022”, sotto il coordinamento dalla Direzione Marittima della Campania.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 agosto 2022, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Torre del Greco, l’equipaggio del battello pneumatico GC B66 ha prestato assistenza ad un natante da diporto, con avaria al motore ed in evidente difficoltà di manovra, nello specchio acqueo antistante la località “Punta quattro venti” del comune di Ercolano (NA).

Giunti immediatamente sul posto i soccorritori, una volta intercettato il natante in difficoltà, provvedevano ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dello stesso e delle due persone

presenti a bordo.

Accertato che quest’ultime erano in buono stato di salute, non necessitando di assistenza medica, l’unità proseguiva per il porto del Granatello di Portici rimorchiata da un’imbarcazione privata, presente in loco, ma sempre scortati dal mezzo della Guardia Costiera corallina.

Successivamente, il natante interessato veniva assicurato agli ormeggi nell’area portuale di Portici.

La Guardia Costiera, soprattutto in questo periodo, mette in campo un dispositivo rafforzato di uomini e mezzi, per garantire la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dei bagnanti e la sicurezza della navigazione.

Ovviamente, a tutta l’utenza marittima si raccomanda massima prudenza ed in particolare, ai diportisti si consiglia sempre, prima di prendere il mare, il controllo delle varie dotazioni di bordo nonché dell’efficienza della stessa unità utilizzata.

La Capitaneria di Porto di Torre del Greco è sempre a disposizione, 24 ore su 24, per tutti gli utenti del mare ed è contattabile al numero telefonico 081-8812200 e, in caso di emergenze in mare, via radio sul canale VHF 16 o tramite il “Numero Blu” gratuito 1530 che consente di mettersi direttamente in contatto con la Sala Operativa della più vicina sede della Guardia Costiera.

NUMERO BLU PER L’EMERGENZA IN MARE: “1530” (gratuito da fissi e mobili).