Torre del Greco – Simone Schettino, Peppe Barra e Monica Sarnelli protagonisti della rassegna “Estate in villa”

Si è conclusa ieri sera, nell’incantevole cornice notturna di Villa Macrina, una tre giorni di eventi all’insegna dell’ilarità, della comicità, e della musica.

Dallo scorso 24 Agosto, infatti, la storica dimora ottocentesca di via Nazionale, ha offerto il palco a nomi importanti del panorama artistico nazionale: da Simone Schettino, a Peppe Barra, sino a Monica Sarnelli, ognuno dei quali è riuscito ad allietare, in modo sorprendente, le sere di questa calda estate agostana, coinvolgendo e trascinando il pubblico all’interno degli stessi spettacoli.

Le iniziative, iscritte nel cartellone della rassegna “Estate in villa”, che continuerà nei prossimi giorni con nuove e coinvolgenti manifestazioni, sono state volute dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alla Cultura ed Eventi – ed hanno immediatamente intercettato il favore dei cittadini torresi.

Sold-out, infatti, per tutte e tre le serate che si sono svolte nel pieno rispetto della normativa di contenimento e contrasto alla diffusione epidemiologica da COVID- 19, e con precisa osservanza dei protocolli di accesso alla villa.

Unanime il consenso ed il ringraziamento dei tre grandi artisti della musica, del teatro e dello spettacolo italiano che hanno particolarmente gradito la partecipazione ed il calore del pubblico di Torre del Greco, territorio, come dagli stessi riconosciuto “fucina di arte e di cultura”.

Soddisfazione nelle parole dell’Assessore agli Eventi, Enrico Pensati: “Tre serate di sano e di autentico divertimento per i nostri cittadini, firmate da tre nomi di grido del panorama artistico nazionale. La nostra città ha saputo esprimere il meglio di sé in termini di accoglienza, partecipazione ed organizzazione. Questa è la più bella immagine che potessimo offrire del nostro territorio. Ma il cartellone estivo non termina qui. Avremo, nei prossimi giorni, altri nomi importanti che continueranno ad allietare questa estate 2021. Il mio ringraziamento a quanti hanno lavorato e collaborato alla riuscita delle iniziative”.

“Torre del Greco – ha replicato il sindaco Palomba – si è mostrata a pieno titolo città dalla profonda e solida tradizione culturale, come è stato contestualmente riconosciuto dagli stessi artisti. Grazie a tanti nomi che hanno fatto la storia di questo territorio, possiamo vantare nomi eccellenti ed illustri nel grande panorama musicale e teatrale italiano”.