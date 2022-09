Torre del Greco – Si allaccia abusivamente alla rete idrica: arrestato 36 enne

Ieri sera, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco hanno effettuato un controllo presso un esercizio commerciale di via Montagnelle dove, con il supporto di personale tecnico della GORI, hanno accertato che il titolare aveva creato un sistema abusivo di fornitura idrica per il proprio locale, allacciando le tubature di alimentazione dell’acqua ad un misuratore con matricola abrasa.

Gli operatori hanno, altresì, constatato che per quell’attività commerciale non vi era alcun contratto di fornitura idrica.

D.L., 36enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento.