Torre del Greco – Sfide e Opportunità nel Settore Culturale e Creativo: il 5 marzo presentazione del bando Regione Campania all’Incubatore Stecca

L’Incubatore Stecca organizza il workshop gratuito “Sfide e Opportunità nel Settore Culturale e Creativo”, un’importante occasione di approfondimento e confronto dedicata alle imprese del settore culturale e creativo. L’incontro si terrà Mercoledì 5 Marzo, alle ore 14.30, presso la sede dell’incubatore Stecca, in Via Calastro 10, Torre del Greco, e sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook di Stecca. L’evento è rivolto a Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) e agli ETS, operanti nel settore culturale e creativo, con l’obiettivo di illustrare le nuove opportunità di finanziamento promosse dalla Regione Campania attraverso l’Avviso Pubblico per il sostegno allo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Durante il workshop, i partecipanti potranno, così, scoprire le agevolazioni disponibili, gli obiettivi e i settori ammessi ed approfondire le modalità di partecipazione e le procedure per accedere alle risorse finanziarie,.

L’evento sarà l’occasione per confrontarsi con esperti del settore, tra cui Gennaro di Vincenzo, Esperto in Creazione e Sviluppo di Impresa per Resource Consulting & Business Advice.

Un’opportunità imperdibile per chi desidera far crescere la propria impresa e accedere a contributi in conto capitale che coprono fino all’80% delle spese ammissibili per il settore culturale e creativo e fino al 60% per la produzione di contenuti culturali e attività correlate.

Al termine del workshop, sarà possibile prenotare una pre-valutazione gratuita del proprio progetto, senza alcun impegno ed avere una consulenza individuale.

Per partecipare in presenza o ricevere il link per la diretta, è necessario inviare una mail a info@stecca.org

Il bando di Regione Campania rientra nell’ambito delle attività di promozione delle opportunità regionali per la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro destinata alle imprese culturali e creative.