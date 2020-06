Torre del Greco – Servizio di taxi collettivo: ecco la nuova ordinanza

Con l’ordinanza sindacale n. 165 del 22 giugno 2020 viene modificata l’ordinanza n. 130 de 16 maggio con la quale si stabiliva la disciplina di trasporto pubblico non di linea sul territorio comunale sino al 31 luglio. In particolare, per quanto riguarda l’attività di trasporto pubblico non di linea anche nelle modalità di ‘taxi collettivo’, sono state revocate le seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto al passeggero di occupare il posto disponibile vicino al conducente;