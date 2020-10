Torre del Greco – Servizio di refezione scolastica, rinnovo delle iscrizioni dal 26 ottobre

Si comunica che dal 26 OTTOBRE al 13 NOVEMBRE 2020 sono aperte le procedure per il rinnovo delle iscrizioni al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per l’A.S. 2020/2021. Si precisa che, nelle more che venga definita la data di avvio del servizio, tale procedura è riservata esclusivamente agli utenti che già risultavano iscritti alla refezione scolastica nell’a. s. 2019/2020 e che abbiano mantenuto un saldo attivo sulla piattaforma gestionale “SCHOOL WEB”. Per gli altri casi, comprese le nuove iscrizioni, sarà pubblicato successivo Avviso. Il servizio di refezione scolastica è riservato agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria che svolgono attività a tempo pieno.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le domande di rinnovo iscrizione per l’a. s. 2020/2021 vanno inviate alla U.O. “Pubblica Istruzione”, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica mensa.torredelgreo@asmepec.it, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web istituzionale al seguente link: https://istruzionetdg.wordpress.com/refezione-scolastica. Non saranno gestite istanze pervenute attraverso altre modalità o senza l’utilizzo dell’apposito modulo, compilato in ogni sua parte. Non saranno accolte istanze per utenti che abbiano saldo pari a zero o negativo, così come risultante dalla piattaforma gestionale “SCHOOL WEB”. La presente procedura è inoltre esclusa per gli allievi affetti da intolleranze alimentari (le cui pratiche andranno successivamente gestite dallo Sportello). Qualora si intenda richiedere l’applicazione di una tariffa scontata in funzione del reddito, è obbligatorio allegare attestazione I.S.E.E. rilasciata nell’anno 2020 e in corso di validità.

MODALITÀ PER LA PRENOTAZIONE DEI PASTI

A partire da quanto sarà attivato il servizio, la prenotazione dei pasti avverrà in maniera automatizzata, attraverso il sistema informatico già adottato nell’a. s. 2019/2020. Tale sistema consente ai genitori/tutori di gestire comodamente (e in piena sicurezza) tutte le operazioni connesse al servizio

mediante un sito web, una APP o una telefonata. Gli utenti iscritti al servizio nell’a. s. 2019/2020 mantengono le stesse credenziali di accesso (“CODICE UTENTE” e “PASSWORD”) già in loro possesso per accedere al sito web e all’APP. Il credito maturato alla fine dell’a. s. 2019/2020 sarà utilizzato nella fase di avvio del servizio. È per queste ragioni che tali procedure di rinnovo sono semplificate (essendo la gran parte delle informazioni già nella disponibilità dell’Ente) e, almeno inizialmente, non è richiesto alcun pagamento per cominciare a beneficiare del servizio. Resta inteso che, dalla data di attivazione del servizio, il credito verrà automaticamente stornato per ogni singolo giorno di erogazione del pasto ed è onere dell’utente procedere alla eventuale disdetta di uno o più pasti, secondo le modalità già praticate nello scorso anno scolastico.

AVVIO DEL SERVIZIO

La procedura attivata con il presente Avviso è finalizzata a programmare in maniera efficace e tempestiva i processi di iscrizione al servizio di refezione per l’a.s. 2020/2021. Resta inteso che, visto il perdurante quadro di incertezze determinato dalla pandemia da COVID-19, non è possibile prevedere, al momento, la data di avvio del servizio di refezione per l’a.s. 2020/2021. Ma l’avvio di questo procedimento consentirà di ridurre i tempi di attesa normalmente intercorrenti tra la fase delle iscrizioni e la fase di attivazione del servizio, che sarà comunicata da questa Amministrazione con separato Avviso.