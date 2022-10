Torre del Greco – Servizio di Refezione Scolastica anno 2022/2023: ecco come presentare le domande di iscrizione

Per gli utenti, invece, che devono registrarsi PER LA PRIMA VOLTA sulla piattaforma, è necessario collegarsi all’indirizzo web:

Per usufruire del servizio è necessario che gli utenti abbiano un CREDITO ATTIVO. I vecchi iscritti che vantano un saldo positivo potranno iniziare ad usufruire del servizio, riservandosi di effettuare successivamente ricarica del credito. Quelli, invece, che hanno saldo negativo o pari a zero e tutti i nuovi iscritti dovranno necessariamente effettuare ricarica e presentare la ricevuta allo Sportello “Pubblica Istruzione”.

Infine, qualora si richieda l’applicazione di una tariffa scontata in funzione del reddito (per ISEE inferiore ad euro 10.633,00) è obbligatorio caricare su piattaforma un’attestazione ISEE 2022 in corso di validità, in formato PDF, JPEG, PNG). Diversamente, la tariffa sarà considerata ordinaria. Altresì, in​ caso di ISEE pari a zero, è necessario attestare le fonti dalle quali il nucleo familiare trae sostentamento, compilando apposito modello disponibile sulla piattaforma.