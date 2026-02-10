Torre del Greco – Servizio di educativa domiciliare per venti minori

Primo avviso pubblico nell’ambito del progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro”

Strutturare e realizzare percorsi di sostegno educativo e psicologico per minori che presentino problematiche relazionali e comportamentali, esposti a rischi di devianza ed emarginazione sociale. È il senso dell’avviso pubblico relativo al centro territoriale di inclusione attivato con il progetto “InclusiOn: accendiamo il futuro” (finanziato a valere nell’ambito di Campania Welfare, PR Campania FSE+ 2021-2027), finalizzato all’individuazione di venti minorenni.

Entra nel vivo il progetto presentato lo scorso 5 febbraio, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella grazie al lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dall’ufficio politiche sociali guidato dal dirigente Gaetano Camarda, affidato nello specifico a quattro realtà operanti nel settore (le cooperative sociali La via lattea e Le ali, il Gruppo Lombardo Formazione e Amaltea Lab).

Nell’ambito dell’azione “Servizi sociali innovativi si sostegno ai nuclei familiari multiproblematici”, desinata a sostenere il miglioramento della condizione di svantaggio mediante la partecipazione a percorsi di crescita e all’acquisizione di strumenti per il reinserimento nel tessuto sociale, si punta a trovare venti minori residenti a Torre del Greco per un intervento la cui durata dipenderà dai piano educativo individualizzato di ogni singolo ragazzo (e comunque non potrà superare complessivamente i quattro mesi) e che sarà stilato con il supporto dell’assistente sociale. Il servizio, viene precisato nell’avviso presente sul sito del Comune ( www.comune.torredelgreco.na.it ), potrà essere erogato esclusivamente ad un solo minore per famiglia. “L’attività – viene anche sottolineato – si svolgerà in ambiente domestico e sarà finalizzata prevalentemente al sostegno psicologico, al recupero educativo e relazionale, alla prevenzione del disagio. Le attività si inseriscono nel quadro delle politiche regionali di contrasto alla povertà e alle fragilità sociali”.