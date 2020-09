Torre del Greco – Servizio autobus in via Montedoro, il Comitato di Quartiere Torre Nord scrive al sindaco

Con una lettera indirizzata al Sindaco Giovanni Palomba, al consigliere Gargiulo delegato ai trasporti pubblici e al dirigente al Movimento Eav Napoli, il Comitato di Quartiere Torre Nord – tramite il suo portavoce Giuseppe Speranza – rinnova la richiesta di un servizio autobus in via Montedoro, ultimo tratto.

“Premesso che già in passato – si legge nella lettera -lo scrivente Comitato ha sollecitato la necessità di istituire una fermata con manovra anche solo di transito nell’ultimo tratto di via Montedoro e che la zona a monte dei ristoranti è la parte più’ impervia e scoscesa con una presenza abitativa non trascurabile composta da anziani, donne e bambini e portatori di handicap; che non tutte le famiglie sono dotate di mezzi propri per espletare le attività quotidiane di ogni genere (approvvigionamento alimentare, servizi sanitari, servizi scolastici etc.etc.); considerando che l’Eav è anche munita di mezzi piccoli che potrebbero garantire il servizio in quella zona, lo scrivente Comitato di Quartiere Torre Nord – a nome dei Cittadini residenti alla via Montedoro – chiede l’istituzione di quanto sopra, anche e soprattutto in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico.”