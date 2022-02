Torre del Greco- Serata di premiazione del concorso “Filma il tuo presepe 2021”

Domenica 20 febbraio, negli accoglienti saloni del Sakura Hotel, si è tenuta la serata di premiazione del concorso di Arte Presepiale, organizzato dalla Pro Loco di Torre del Greco in collaborazione con l’Associazione Presepisti Torresi “Amiamo il Presepe”.

“La novità introdotta in questa quarta edizione del concorso – le parole di Enrico Gaudino, consigliere e segretario della Pro Loco – è stata quella di chiedere ai partecipanti non di fotografare il proprio presepe ma di filmarlo. Si sono poi visionati gli oltre sessanta video ricevuti. Una giuria specializzata composta da maestri presepisti si è poi recata al domicilio degli autori dei presepi scelti per visionare da vicino le loro opere, procedendo quindi a stabilire i vincitori per le tre categorie in gara: bambini, giovani e adulti. – e così conclude – Siamo contenti del successo ottenuto, considerando l’elevato numero di partecipanti al concorso. Un grazie particolare ad Enrico Cigliano, presepista e ideatore del concorso.”

In rappresentanza del Comune la dottoressa Claudia Sacco.

Hanno allietato la serata le voci di Aurelia Coppola, Giuseppe Ciniglio e del tenore Francesco Malapena, accompagnati al piano dal Maestro Giuseppe Caputo.

Di seguito l’elenco dei premiati:

CATEGORIA BAMBINI:

Premio speciale giuria : Followers di Gesù – Parrocchia Santa Maria del Carmine

Premio speciale giuria: Susanna e Camilla Rivieccio

CATEGORIA GIOVANI:

Ex equo : Raffaele Esposito e Giovanni Murino

CATEGORIA ADULTI:

3 classificato : Luigi De Luca

2 classificato: Luigi Ambrosio

1 classificato: Tommaso Gallo

Premio speciale giuria:Pasquale Perna

Fuori concorso premio speciale alla carriera ad Antonio Sorrentino.