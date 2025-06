Torre del Greco – Sequestrata una tonnellata di aringhe: sanzionati due responsabili

In data odierna, una motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli in servizio di pubblica utilità “117”, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli di polizia economico finanziaria, ha intercettato nelle specchio acqueo prospiciente il Comune di Torre del Greco, due motopesca intenti alla pesca, con reti a circuizione ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista. Ai Comandanti delle due imbarcazioni sono state inflitte sanzioni amministrative per 12.000 euro oltre al sequestro del pescato, consistente in una tonnellata di aringhe, e dell’attrezzatura. Decurtati, altresì, 12 punti sulle licenze di pesca.

Il prodotto ittico pescato in frode, ancora vivente, è stato rigettato in mare. L’attività di prevenzione e repressione della pesca di frodo da parte della componente aeronavale partenopea continuerà incessante nell’ambito dei consueti servizi di “Polizia del Mare”, i quali vengono assicurati senza soluzione di continuità, 24 ore su 24 nell’ambito della circoscrizione di servizio con particolare riguardo alle aree marine protette e a tutte le zone tradizionalmente prese di mira dai predoni del mare.