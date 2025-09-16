Torre del Greco – Sequestrata officina e sanzionata struttura balneare

Comunicato stampa

In data odierna, nell’ambito di una più ampia attività promossa e coordinata a livello distrettuale dalla Procura

Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, questa Procura della Repubblica, facendo seguito alle analoghe

operazioni già effettuate in data 24.7.2025 e 12.8.2025, ha dato ulteriore corso alle attività finalizzate alla

tutela del demanio marittimo e della qualità delle acque marine, mediante la verifica delle occupazioni abusive

del demanio marittimo e degli scarichi illegali in mare nel tratto di costa ricadente nel circondario del Tribunale

di Torre Annunziata.

Le operazioni di verifica, condotte contestualmente dalle Capitanerie di Porto di Castellammare di Stabia e

Torre del Greco, dai Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e del Comando Tutela Ambientale Gruppo

di Napoli, dalla Guardia di Finanza del Gruppo di Torre Annunziata, dalla Polizia della Città Metropolitana di

Napoli, dai Commissariati di PS di Castellammare di Stabia, Sorrento e Torre Annunziata e dalla Polizia

Municipale di Castellammare di Stabia, hanno avuto ad oggetto una pluralità di strutture cantieristiche e

balneari ubicate nei Comuni di Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia (località Pozzano),

Meta, Sorrento e Massa Lubrense.

All’esito delle attività di verifica, che sono tuttora in corso, allo stato:

– a Torre del Greco, in via San Gennariello, è stata sottoposta a sequestro un’officina/carrozzeria di ca. 200

mq. per il reato di cui all’art. 256 TUA (gestione di rifiuti non autorizzata);

– a Torre del Greco, sul Lungomare, si è proceduto al controllo di una struttura balneare ed è stata accertata

l’occupazione abusiva di suolo demaniale con contestuale sequestro di una piattaforma in legno di 5 mg.

nonché è stata elevata una sanzione amministrativa per violazione dell’ordinanza sulla sicurezza balneare;

– a Torre Annunziata, località Sette Scogliere, sono state accertate violazioni amministrative delle prescrizioni

dell’autorizzazione ambientale in un cantiere nautico mentre sono ancora in corso accertamenti nei confronti

di altri cantieri nautici;

– a Castellammare di Stabia, località Pozzano, sono stati effettuati controlli ad un lido e sulla spiaggia libera,

accertando illeciti amministrativi, mentre sono ancora in corso le verifiche demaniali;

– a Meta è stata accertata la presenza di un’attività abusiva di costruzione, rimessaggio e riparazione di

imbarcazioni, esercitata all’interno di una grotta scavata nella roccia, avente una superficie di circa 500 mg e

dotata di due accessi, priva di qualsivoglia titolo autorizzativo e realizzata in totale dispregio della normativa

ambientale vigente; all’interno del sito sono stati rinvenuti circa 50 mc. di rifiuti speciali, con evidenti impatti

sul contesto naturalistico e paesaggistico dell’area; si è proceduto al sequestro dell’intera area e delle

attrezzature ivi presenti per i reati di cui agli artt. 256 (gestione illecita di rifiuti), 279 (emission in atmosfera

senza autorizzzione) e 255-ter (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti pericolosi) del d.lgs. 152/2006

(TUA);

a Sorrento, località Marina Grande, è stata accertata l’occupazione abusiva di uno specchio acqueo con unità

di diporto, oltre i limiti della concessione, per ca. 120 mq. (art. 54 e 161 Codice della navigazione);

a Sorrento, località Puolo, si è proceduto al controllo di uno stabilimento balneare con accertamento di un

illecito amministrativo;

– a Massa Lubrense, sono state elevate sanzioni amministrative nei confronti di una struttura balenare per

violazioni dell’ordinanza sulla sicurezza balneare.

Questa Procura della Repubblica continuerà a coordinare, anche in futuro, le verifiche relative al corretto

utilizzo del demanio marittimo, nel circondario di propria competenza, a tutela della legalità, coordinando

l’azione congiunta delle locali Forze dell’ordine, che, sinergicamente, mettono in campo le proprie competenze

specialistiche, al fine di garantire la libera fruizione del demanio marittimo e la salvaguardia dell’ambiente

marino.