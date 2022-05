Torre del Greco – Senso unico via Circumvallazione fino al 16 luglio, Via del Lavoro chiusa al traffico fino al 13 giugno [I DETTAGLI]

In considerazione delle ordinanze con cui è stato disposto il senso unico in via Circumvallazione al fine di consentire alla Ditta esecutrice dei lavori, lo scavo su suolo pubblico per posa di nuova condotta interrata di distribuzione del gas metano, nonché, a seguito di ulteriore richiesta di proroga del dispositivo stesso, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale n. 2079 del 20 Maggio 2022 l’integrazione alle precedenti ordinanze n. 1037 del 15.03.2022, e n. 1432 del 12.04.2022:

VIA CIRCUMVALLAZIONE – da intersezione con via Cappuccini/via Beneduce a intersezione con via Marconi – senso unico direzione Nord (Napoli), fino al giorno 16 Luglio 2022.

In considerazione della nota pec prot. n. 26752/2022 con la quale il Responsabile del Settore Ecologia del Comune di Torre del Greco ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta e transito per l’effettuazione del diserbo nell’intera area parcheggio di via Scappi – nonché – al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività stesse, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2067 del 19 Maggio 2022 il seguente dispositivo di divieto di sosta e transito:

AREA PARCHEGGIO VIA SCAPPI – Ingresso da Bretella autostradale – divieto di sosta e transito con rimozione forzata, il giorno 28 Maggio 2022 dalle ore 00 alle ore 13.00.

In considerazione della nota pec pervenuta in data 19.05.2022, con la quale il Responsabile dei Servizi Tecnologici del comune di Torre del Greco chiede l’adozione di un dispositivo di divieto di circolazione, per effettuare lavori che prevedono la realizzazione di una condotta fognaria per le acque pluviali in via del Lavoro – tratto tra il parcheggio (ex isola ecologica) ed il sottopasso ferroviario – il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 2071 del 19 Maggio 2022 il seguente dispositivo di divieto di viabilità: