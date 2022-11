Torre del Greco- Senso unico alternato in Via Beneduce: i dettagli

In considerazione della nota Prot. n. 54992 del 25 Ottobre 2022 con la quale il Direttore dei Lavori della Open Fiber S.P.A. di Napoli ha chiesto l’adozione di un apposito dispositivo di viabilità per interventi di scavo finalizzati al potenziamento della rete in fibra ottica, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 4363 del 26 Ottobre 2022 il seguente dispositivo di viabilità: