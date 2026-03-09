Torre del Greco – Sei campionamenti del mare tutti con riscontri eccellenti

Sei prelievi dell’Arpac nei tratti di mare compresi lungo la costa di Torre del Greco, tutti con riscontro eccellente. Si apre con prospettive più che lusinghiere il percorso che porterà alla prossima stagione estiva. A stabilirlo è una delibera della Regione Campania, avente ad oggetto “Classificazione della qualità delle acque di balneazione per l’anno 2026”. All’interno dell’atto licenziato dalla giunta guidata dal governatore Roberto Fico, viene riportato uno schema che indica i risultati di tutti i prelievi effettuati lungo le aree di balneazione della Campania. Torre del Greco è risultata premiata: infatti i tratti di mare indicati dell’agenzia regionale per l’ambiente (indicati come Calastro per complessivi 832 metri, Cimitero per 2.191 metri, Torre di Bassano per 1.045, via Litoranea nord per 1.089 metri, Mortelle per 744 e stazione di Santa Maria la Bruna per 2.335 metri) hanno ricevuto tutti riscontro “eccellente”.

Soddisfazione viene espressa dal sindaco Luigi Mennella: “I dati raccolti all’interno della delibera approvata dalla giunta regionale, stanno a confermare quanto andiamo sostenendo da tempo. Gli interventi di disinquinamento del fiume Sarno e il progressivo collettamento dei reflui agli impianti di depurazione, hanno permesso alle nostre acque non solo di acquisire una costante balneazione ma anche di avere riscontri sempre più importanti nelle analisi della qualità delle acque. Aspetti che ci spingono a guardare con ottimismo al futuro, specie alla luce degli interventi che stanno interessando la zona del lungomare, che permetteranno ai bagnanti in futuro non solo di godere di acque sempre più pulite ma anche di una condizione strutturale adeguata alle esigenze dei frequentatori”.

In attesa poi che siano completati tutti gli interventi necessari a rendere definitivo il collettamento delle acque reflue prodotto in città direttamente all’impianto di Foce Sarno. A tale riguardo, vanno avanti i lavori per il completamento della condotta sottomarina necessaria a collegare le zone di competenza di Torre del Greco con le strutture poste della vicina Torre Annunziata e di qui all’impianto di depurazione. Una volta concluse queste opere, affidate dalla Regione al soggetto attuatore Gori, sarà promossa una iniziativa pubblica per la definitiva attivazione delle procedure utili a portare i reflui cittadini al depuratore di Foce Sarno.