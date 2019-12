Torre del Greco – Secondo Memorial Ponte Morandi, Palomba: “La città non dimenticherà mai, i ragazzi sono sempre nei nostri cuori”

Torre Del Greco – 17 dicembre. Conferenza stampa di presentazione del Torneo Nazionale Categoria Under 17, all’Auditorium ‘Ponte Morandi’, di Largo Annunciazione. L’Associazione Culturale ‘Monsignor Michele Sasso’ ripropone alla Città di Torre del Greco il secondo ‘ Memorial Ponte Morandi’. Con l’intento preciso affinché nessuno dimentichi quelli che hanno perso la vita nella tragedia di Genova del 14 agosto 2018 e, in special modo, i quattro ragazzi torresi Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio. Relatori: Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco, Renato Grimaldi, direttore Atg Regione Campania, Loredana Raia, consigliera Regione Campania, Giuseppe Falanga, della Pontificia Facoltà di Teologia dell’Italia Meridionale, Gaetano Cuozzo, presidente Comitato Paraolimpico Regione Liguria, Carmine Zigarelli, presidente Comitato Regione Campania.

“Siamo arrivati alla seconda edizione del Memorial Ponte Morandi – le parole di Clementina Sasso dell’Associazione Monsignor Michele Sasso – quest’anno, rispetto all’anno scorso, c’è la novità che oltre al torneo c’è anche un progetto legato al Torneo che cercherà di insegnare ai ragazzi il valore dello sport, di giocare in maniera corretta. Valori da poter portare nella loro vita ed evitare episodi di malaffare e di corruzione. Come Associazione ci proponiamo di portare avanti la figura di Monsignor Michele Sasso, tutta la sua opera pastorale rivolta proprio ai ragazzi, volendo mantenere viva la memoria dei quattro giovani torresi che purtroppo non ci sono più.”

“Un saluto a tutti gli atleti che parteciperanno a questa seconda edizione del Torneo. – il commento del sindaco Giovanni Palomba – Vivo sempre nel ricordo dei quattro nostri concittadini periti nella tragedia di Genova. La città non dimentica e non dimenticherà mai. I ragazzi sono sempre nei nostri cuori e questa manifestazione sportiva è rivolta proprio al ricordo di Giovanni, Matteo, Gerardo e Antonio.”

“Presentiamo stamani il Memorial Ponte Morandi. – la dichiarazione di Giuseppe Falanga – Un progetto importante ma ancor più nobile. L’importanza di questo progetto è testimoniato anche dai tanti che hanno voluto patrocinare questa iniziativa, voluta dall’Associazione Monsignor Michele Sasso. Insisterei sulla nobiltà di questo progetto: mentre si attende giustizia per i nostri ragazzi, la città ha dedicato loro questo auditorium e l’8 dicembre, durante la precessione del carro trionfale dell’Immacolata, è stata scoperta una targa a loro dedicata nella zona porto. Quando penso ai nostri ragazzi, non penso a un qualcosa di morte ma a un qualcosa di vita. L’ultima immagine che ci hanno lasciato è quella della ripresa che Giovanni faceva in auto, mentre erano felici, mentre stavano per percorrere il ponte. Quel ponte che materialmente non hanno attraversato, ma idealmente lo hanno transitato per passare da questa vita alla Vita vera. Nobiltà quindi di questa iniziativa: perché è iniziativa di vita che genera vita. Nei prossimi giorni, con lo sport, con la felicità negli occhi e nei cuori di questi giovani che animeranno il Memorial, ma soprattutto nei prossimi mesi negli occhi, nei cuori e nei volti dei ragazzi delle nostre scuole che porteranno avanti il progetto Memoprial, rivivranno i nostri ragazzi.”

Il Torneo si svolgerà presso lo stadio comunale ‘Amerigo Liguori’ il 18 e 19 dicembre tra gli under 17 di Genova, Benevento, Regione Campania e Turris.