Torre del Greco – Secondo Memorial di calcio “Ponte Morandi”: i risultati della prima giornata

Con il calcio di inizio alle ore 11 tra le squadre under 17 di Genoa contro Rappresentativa Campania ha avuto inizio la prima giornata di incontri. Il Torneo è basato su un girone di quattro squadre con solo gare di andata. Di seguito i risultati:

Genoa vs Rappresentativa. Campania 2-1

Turris vs Benevento 2-2

Rappresentativa Campania vs Benevento 2-1

Genoa vs Turris 2-0

Domani gli altri due incontri in calendario: ore 9,30 Turris vs Rappresentativa Campania e a seguire alle ore 11,00 Genoa vs Benevento.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 15,00, si terranno le premiazioni ai partecipanti al torneo presso l’hotel Poseidon per le premiazioni.