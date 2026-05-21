Torre del Greco – Scuola, lunedì la prima edizione del “Premio Professoressa Cira Isone”

Torre del Greco – Scuola, lunedì la prima edizione del “Premio Professoressa Cira Isone”

Lunedì 25 maggio alle 10.30 presso l’aula polifunzionale dell’IC 1Mazza- Colamarino di Torre del Greco, si svolgerà la prima edizione del “Premio Prof.ssa Cira Isone”, una iniziativa culturale in memoria e ricordo di una docente che fa dedicato la propria vita alla formazione, scolastica e non dei suoi alunni.

La famiglia ha scelto di onorare e custodire la carriera trentennale della Professoressa celebrando lo studio, la passione e l’impegno scolastico nella sua declinazione umanistica. Verranno pertanto premiati i migliori tre elaborati fra i tanti pervenuti.