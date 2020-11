Torre del Greco – Screening scuole: prosegue l’attività per il Distretto Sanitario 57

Comunicato, dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na3 Sud, il prosieguo delle attività per lo Screening Scuole – a partire dalla giornata odierna sino al prossimo 28 novembre incluso, dalle ore 9.00 sino alle ore 13.00 – presso l’I.C. Leopardi Torre del Greco, Plesso G. Paolo II in via Curtoli.

La nota, a firma del dott. Pierluigi Pecoraro, Direttore SIAN e referente scuole promotrici di salute, interviene al netto di un soddisfacente e proficuo lavoro condotto nei giorni precedenti e tiene conto della rinnovata disponibilità da parte della Dirigente Scolastica, Olimpia Tedeschi, ad accogliere le attività nella propria sede scolastica.

Nello specifico, lo screening sarà praticato al personale docente e non docente, agli alunni e ai familiari conviventi delle classi II, III, IV, V della scuola primaria e I classe della scuola secondaria di primo grado degli Istituti Scolastici afferenti al Distretto Sanitario 57.