Torre del Greco – Scooter si schianta contro un’auto in via Giovanni XXIII: morto 42enne

Tragedia a Torre del Greco, dove un 42enne a bordo di uno scooter è morto dopo essersi schiantato contro un’auto in via Giovanni XXIII. Come riportato da Metropolis, l’incidente è accaduto intorno alle 19.

Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine il conducente dello scooter non si sarebbe accorto di un’auto impegnata in una manovra al centro della carreggiata. Immediati i soccorsi sul posto e la corsa in ospedale ma per la vittima non c’è stato niente da fare. Si indaga sulla dinamica dell’accaduto.