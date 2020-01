Torre del Greco – Sconti e promozioni, il forum dei giovani lancia la forum card

Torre del Greco – Sconti e promozioni, il forum dei giovani lancia la forum card

La Forum Card è l’ultima iniziativa lanciata dal Forum dei Giovani della Città di Torre del Greco. La Forum Card è una tessera gratuita riservata agli iscritti e a chi vuole iscriversi al Forum che permette ai possessori di ricevere sconti e promozioni negli esercizi commerciali convenzionati.

“Nell’ultimo decennio – afferma il Presidente del Forum, Mattia Maio – le abitudini dei consumatori sono profondamente mutate, i quali preferiscono sempre di più acquisti su internet e nei grandi centri commerciali. A farne le spese sono i piccoli commercianti locali. Senza dubbio, i giovani rappresentano quella fascia di popolazione che alimenta sempre di più questo fenomeno.

Con la Forum Card, si vuole da un lato risollevare, nel piccolo, l’economia torrese fatta di tanti piccoli commercianti, stimolando anche il consumo dei prodotti locali; dall’altro, vogliamo creare vantaggio per la fascia giovanile interessata dal Forum dei Giovani (16-34 anni), spesso anche costretta a preferire internet o a muoversi verso grandi centri commerciali per acquisti di qualsiasi genere e, più in generale, per trascorrere il tempo libero”.

Sono oltre 30 i commercianti che hanno già aderito all’iniziativa, consultabili sulle pagine social del Forum.

La Forum Card può essere ritirata da tutti i giovani di torresi presso la sede del Forum a Palazzo Baronale o nei week-end di Febbraio ai gazebo del Forum. Il primo in calendario è per questo sabato 1 Febbraio (dalle 17 alle 20) e domenica 2 febbraio (dalle 10 alle 13) a Via Vittorio Veneto, di fronte la Posta Centrale. Ci si sposterà poi, il week-end successivo, a Sant’Antonio e, infine, a Via Leopardi. Durante gli appuntamenti sarà possibile ricevere informazioni anche sulle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio del Forum, in programma il 13 e 14 Marzo.