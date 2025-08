Torre del Greco- Scippa la collanina ad una donna: arrestato 50enne

Torre del Greco: rapina una donna. Un 50enne arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Sato ha tratto in arresto un 50enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, anche specifici, per rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nazionale hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, dopo aver spinto con forza una donna ferma sul marciapiede, le ha strappato una collanina d’oro.

Gli operatori, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto traendolo in arresto ed hanno recuperato la collanina che è stata restituita alla legittima proprietaria.