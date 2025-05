Torre del Greco – Scippa e scaraventa a terra una 83enne: rintracciato e arrestato in II Vico Agostinella un 38enne

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 38enne in quanto gravemente indiziato del reato di rapina impropria aggravata e lesioni personali, in danno di una persona anziana di 83 anni.

Le indagini effettuate dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco traggono origine dall’intervento effettuato nella giornata di ieri quando, in Corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco, gli operatori sono intervenuti per la segnalazione di una donna anziana scippata della propria borsetta e, a seguito della violenza subita, scaraventata a terra e successivamente trasportata presso l’ospedale Maresca per il soccorso medico.

Nell’immediatezza, il personale operante si è attivato alla ricerca del responsabile, con l’ausilio della Polizia Scientifica, consultando tempestivamente le immagini del sistema di video-sorveglianza cittadino e successivamente alcune telecamere private di esercizi commerciali, grazie a cui è stato possibile ricostruire l’evento.

Sin da subito ricercato, l’indagato è stato rintracciato in II Vico Agostinella e trovato in possesso degli indumenti utilizzati all’atto della rapina; in particolare, di un giubbotto con una scritta evidente sul retro, il casco e le scarpe.