Torre del Greco – Scia di schiuma in mare, attesa per le analisi

Gli uomini della Capitaneria di Torre del Greco sono stati allertati e sono adesso sul posto. La scia schiumosa si estende lungo tutta la costa in direzione Litoranea di Torre del Greco. Osservando il materiale da vicino sembra si tratti di un fenomeno noto da anni e che si verifica in questo periodo dell’anno, probabilmente trattasi di un esplosione democratifica di fitoplancton che nel mese di aprile comincia ad aumentare in maniera esponenziale, l’azione delle eliche delle imbarcazioni rimescola la superficie del mare e stimola la produzione di queste spore.