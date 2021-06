Torre del Greco- Santa Maria del Principio: divieto di sosta con rimozione coatta antistante il piazzale della parrocchia

In considerazione della domanda prot. n. 30450 del 28.05.2021, a firma del parroco della Parrocchia di S. M. del Principio, Rev. Luigi Magliulo, con la quale – in considerazione del particolare momento di emergenza epidemiologica COVID -19, nonché, nel rispetto della normativa sanitaria e delle misure di contenimento e contrasto – è stata richiesta l’adozione di un dispositivo temporaneo di viabilità per il piazzale antistante il tempio, al fine di poter svolgere le celebrazioni eucaristiche all’esterno della Parrocchia, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha emesso apposita ordinanza dirigenziale n. 2432 del 04 Giugno 2021 con cui si istituisce in: