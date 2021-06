Torre del Greco – Sanificazione del territorio, ecco le strade interessate

Si comunica – come trasmesso dal VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco,– che, nel corso della corrente settimana, hanno avuto luogo le attività di sanificazione delle seguenti strade cittadine:

• Via Purgatorio;

• Piazza L. Palomba;

• Via Piscopia;

• Via Roma;

• Via Vittorio Veneto;

• C.so Vittorio Emanuele;

• Via D. Colamarino;

• Via S. Noto;

• Via Comizi;

• Piazza S. Croce;

• Via B. V. Romano;

• Corso Umberto I;

• Via G. de Bottis;

• Via XX Settembre;

• Corso Cavour;

• Via Fontana;

• Via Pica;

• Molo di Levante;

• Molo di Ponente;

• Corso Garibaldi;

• Via Agostinella;