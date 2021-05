Torre del Greco – Sanificazione del territorio, ecco le strade interessate

Si comunica – come trasmesso dal VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco,– che, nel corso della corrente settimana, hanno avuto luogo le attività di sanificazione delle seguenti strade cittadine:

• Via Cavallo – Rotonda autostradale – Bretella via Scappi;

• Via Montedoro – Via E. de Nicola – Via Duca Lecco de Guevara;

• Via Sedivola ;

• Via G. Marconi;

• Via Montagnelle ;

• Via Viuli – Via Nuova Trecase – Via Antica Trecase;

• Via Friuli – Via Salzano;

• Via Scappi Novesca – Viale dei Pini – Via Tironi;

• Via B. Croce – Via Tironcelli ;

• Viale F. Balzano – Via della Repubblica;

• P.zza della Repubblica – Viale Ungheria – Via Cimaglia ;

• Via Circumvallazione – Via Curtoli ;

• Via A. Moro – Via Mazzini – Via I. Sorrentino;

• Via M. D’Africa – P.zza Martiri D’Africa;

• Via C. Colombo – Via A. Diaz;

• Via A. Brancaccio;

• Corso Avezzana ;

• Via Maresca;

• Via S. Giuseppe alle Paludi;

• C.so Vittorio Emanuele – Via Fiorillo – Viale del Commercio;

• Rione Raiola – Via del Corallo – Via C. Battisti;

• Via Mons . Michele Sasso – Via Calastro –

• Piazza Cento Fontane;