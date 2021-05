Torre del Greco – Sanificazione del territorio, ecco le strade interessate

Si comunica – come trasmesso dal VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco – che, nel corso della corrente settimana, hanno avuto luogo le attività di sanificazione delle seguenti strade cittadine:

• Via Gramsci;

• Via Martiri D’Africa;

• Via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa;

• Via A. de Gasperi;

• Via S. Antonio;

• Via S. Gennariello;

• Via del lavoro;

• Via A. de Curtis;

• Via Litoranea,

• Viale Europa,

• Piazzale Leopardi;

• Via Nazionale,

• Via Prota,

• Via L. Beffi;

• Via S. Maria La Bruna,

• Via Ponte della Gatta;

• Via Torretta Fiorillo,

• Via Lavatroia,

• Via Carbolillo;

• Via Giovanni XXIII,

• Via dell’Industria,

• Via G. Leopardi;

• Via Cappella Orefice,

• Via di Sotto ai Camaldoli,

• Via di Sopra ai Camaldoli;

• Via Lamaria;

• Via Boccea;

• Via Ruggiero.