Torre del Greco – Sanificazione del territorio, ecco le strade coinvolte

Si comunica – come trasmesso dal VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco – che, nel corso della settimana, hanno avuto luogo le attività di sanificazione delle seguenti strade cittadine:

• Via Circumvallazione;

• P.zza Martiri D’Africa – Via Martiri D’Africa;

• Via C. Colombo;

• Via A. Diaz;

• Via A. Brancaccio;

• Corso Avezzana;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Via Fiorillo;

• Viale del Commercio – Rione Raiola – Via del Corallo;

• Via C. Battisti – Via Mons. Michele Sasso;

• Via Calastro – Molini Meridionali Marzoli;

• Piazzale Cento Fontane;

• Via Mons. Felice Romano;

• Via Purgatorio – P.zza Luigi Palomba;

• Via Piscopia – Via Roma;

• Via Diego Colamarino – Via Salvator Noto;

• Via Comizi – P.zza S. Croce – Via Beato Vincenzo Romano;

• Corso Umberto I;

• Via Gaetano de Bottis – Via XX Settembre;

• Corso Cavour – Via Fontana – Via Pica;

• Molo di Ponente – Molo di Levante;

• Corso Garibaldi;

• Via Agostinella.