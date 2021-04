Torre del Greco – Sanificazione del territorio, ecco le strade coinvolte

Si comunica – come trasmesso dal VI Settore Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco, coordinato dalla Dirigente Claudia Sacco – che nei giorni dal 05 Aprile al 09 Aprile c.a. hanno avuto luogo le attività di sanificazione delle seguenti strade cittadine:

• Via Circumvallazione – da via Purgatorio a via G. de Bottis ;

• Via G. de Bottis ;

• Via XX Settembre – Corso Cavour – Via Fontana – Via Pica;

• Molo di Levante – Molo di Ponente;

• Corso Garibaldi – Via Agostinella ;

• Via A. Gramsci – Via M. D’Africa;

• Via Gen. C. A. Dalla Chiesa – via A. de Gasperi;

• Via San Gennariello – Via S. Antonio – Via del Lavoro;

• Via Litoranea;

• Viale Europa;

• Piazzale Leopardi;

• Via Nazionale;

• Via Prota ;

• Via L. Beffi

Gli interventi di sterilizzazione dei luoghi urbani – effettuati con mezzi dell’Ente – proseguiranno ancora, la prossima settimana, in altre aree della città previamente individuate dagli uffici.