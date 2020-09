Torre del Greco – Salvini in città tra contestazioni, fischi e pomodori

È durato appena 5 minuti l’intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco. Il leader della Lega è approdato stamane in città nell’ambito del suo tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. Salvini è stato accolto da una folla di manifestanti con fischi, contestazioni e lancio di pomodori. Il leader del carroccio doveva anche visitare le aree mercatali e passeggiare in via Salvator Noto, ma vista l’aspra contestazione il servizio d’ordine gli ha consigliato di recarsi direttamente al palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele, dove erano presenti gli attivisti locali in attesa del comizio.