Torre del Greco – Salvarono uomo che tentò il suicidio, encomio a quattro carabinieri

Si è svolta, questa mattina, nella sede istituzionale di Palazzo Baronale, la cerimonia di consegna degli encomi a quattro Agenti dell’Arma dei Carabinieri: Vincenzo Del Mastro e Francesco Summaria del Comando Stazione Carabinieri di Torre del Greco ​ e a Roberto Manzella e Tommaso Sansone​ del Nucleo Radiomobile Torre del Greco, protagonisti del salvataggio di una vita umana, lo scorso 30 Agosto, nei confronti di un uomo che – colto da improvviso raptus di schizofrenia – tentava il suicidio,​ lanciandosi giù dal balcone del proprio stabile di residenza.

A consegnare il riconoscimento, il sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, alla presenza del Com.te Compagnia Carabinieri Torre del Greco, Cap. Andrea​ Leacche, del Mar. Magg. Francesco Di Maio, già Com.te Stazione Torre del Greco Centro, del nuovo Com.te S.V. Stazione Torre del Greco Centro, Mar. Ca. Giovanni Sudano e del Com.te Interinale Sez. Radiomobile Compagnia Torre del Greco, Mar. Ord. Vincenzo Giordano.

“Desidero esprimere – le parole del primo cittadino – un vivo apprezzamento per l’alto sentimento di altruismo dimostrato, con prontezza ed efficienza, dagli Agenti del Comando Stazione Carabinieri e del Nucleo Radiomobile, nello svolgimento delle loro funzioni; grazie, infatti, al loro pronto intervento è stato scongiurato il peggio ed oggi una vita umana è​ salva ed assicurata ai propri affetti. Un momento di alta dignità per la città di Torre del Greco e per l’intera comunità cittadina,​ nonostante il delicato momento sociale che tutti stiamo vivendo”.